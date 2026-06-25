ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti talep etmeye hazırlanan İran'a rest çekerek küresel su yollarının hiçbir devlete ait olmadığını vurguladı. Washington'ın bölgedeki ortaklarının güvenliğini gözeten yapıcı bir diyaloğa açık olduğunu belirten Rubio, haksız bir ücretlendirmenin dünyayı tam bir kaosa sürükleyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik "ücret" uyarısının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kameralar karşısına geçerek yeni uyarılarda bulundu. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu belirten Bakan Rubio, hiçbir ülkenin uluslararası sular üzerinden haksız kazanç elde edemeyeceğinin altını çizdi.

"DÜNYADA HİÇBİR ÜLKENİN ÜCRET TALEP ETMEYE HAKKI YOKTUR"

Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti tartışmalarına değinen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, isimlendirmelerin bir öneminin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Buna geçiş ücreti diyebilirsiniz, ücret diyebilirsiniz, istediğiniz her şeyi diyebilirsiniz. Bu bir anlam oyunudur. Gerçekte, dünyada hiçbir ülke uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etmeye hakkına sahip değildir. Ve bu asla herhangi bir anlaşmanın kabul edilebilir bir şartı olmayacaktır. Başkan bu konuda temelden netti."

ABD’den İran’a yeni Hürmüz kıskacı! Bakan Rubio’dan "kaosa gireriz" diyerek uyarıda bulundu

"ULUSLARARASI SU YOLLARI HİÇBİR ULUS-DEVLETE AİT DEĞİLDİR"

Geçiş yollarının küresel ticaret için hayati önem taşıdığını ve egemenlik alanı ilan edilemeyeceğini ifade eden Bakan Rubio sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazları uluslararası sulardır. Uluslararası su yolları hiçbir ulus-devlete ait değildir. Bu, bugün dünyada temel bir ilkedir, aksi takdirde dünya tam bir kaosa girecektir. Eğer, aslında bir uluslararası su yolunu kullanmak için para talep edebileceğinizi kabul ediyorsanız çünkü bu tesadüfen sizin topraklarınızın yakınında bulunuyorsa, o zaman bu dünyaya bir salgın gibi yayılacaktır."

ABD’den İran’a yeni Hürmüz kıskacı! Bakan Rubio’dan "kaosa gireriz" diyerek uyarıda bulundu

"SON GELİŞMELERDE İTTİFAKIMIZ SINANDI VE BAŞARILI OLDU"

Bölgesel güvenliğin ve müttefiklerin çıkarlarının kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı, diplomatik çözüm arayışlarına açık kapı bıraksa da şartların net olduğunu belirtti:

"Eğer aslında bir ülke, iki ülke veya herhangi bir ülke su yolunun kullanımı için para talep edebiliyorsa, dünyadaki tüm su yollarının yakınındaki ülkelerin aynı şeyi yapmasını engelleyecek ne var? Ve sonra kaosa gireceğiz. Bu kabul edilemez. Son gelişmelerde ittifakımız sınandı ve başarılı oldu. Bugünkü toplantımız önemli ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda ortak bir hedefimiz var. Artık barışa umuyoruz, yeni bir aşamaya giriyoruz. Washington, ortaklarının yardımıyla İran ile anlaşma sağlamak için yapıcı bir diyalog kurmaya çalışacak. Eğer İran ideolojisinin ihracatını durdurmak ve halkının refahına odaklanmak istiyorsa, ABD bunun için yardımcı olmaya hazır. Yapılan anlaşmaların bölgedeki ortaklarımızın çıkarlarına aykırı olmamasını sağlayacağız. Başkan Trump, ABD ve Körfez ülkelerinin güvenliğini ve refahını sağlayan barışa açık olduğunu doğruluyor."

UMMAN’DAN "HÜRMÜZ" KORİDORU, İRAN’DAN TEHDİT: "O ROTAYI KULLANAN GEMİLER TEHLİKEDE!"

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planı başlatmasının ardından, Umman gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla yeni bir koridor açacağını duyurmuştu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Umman’ın bu güvenli koridor kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: "YENİ ROTA KABUL EDİLEMEZ, SON DERECE TEHLİKELİ"

Umman'ın ve uluslararası kurumların duyurduğu alternatif güzergahlara karşı uyarı yayımlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın izni dışındaki hiçbir hareketliliğe izin verilmeyeceğini paylaştı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, yalnızca İran tarafından açıklanan rotalar üzerinden mümkündür. Birkaç saat önce, bazı yetkililer tarafından İran'a herhangi bir bildirimde bulunulmadan veya koordinasyon sağlanmadan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için yeni bir rota açıklandı. Bu rota kabul edilemez ve son derece tehlikelidir. Belirlenen rotaların dışında herhangi bir hareketten kesinlikle kaçınmanız konusunda sizi uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için Devrim Muhafızları Donanması ile 16'ncı kanal üzerinden koordinasyon sağlanması zorunludur; kurallara uymayan gemilere gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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