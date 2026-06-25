CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde yan yana geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştıktan sonra törende sıraya geçti.

23 Haziran’da hayatını kaybeden 75 yaşındaki 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'den Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Muharrem İnce yer aldı. Mutlak buttan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yüz yüze bir temas gerçekleştirdi.

Mutlak butlan sonrası ilk temas! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

HaberTürk muhabiri Buse Genç Türk, törendeki detayları şöyle aktardı;

Alana gelen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesle tek tek tokalaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'le de tokalaştıklarını ifade edelim. Şunu not etmekte fayda var. Hüsamettin Cin Doruk 'un cenazesinde önceki ay Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel 'in önünden geçerken tokalaşmamıştı. Özgür Özel bu duruma ilişkinde sonra yaptığı açıklamada dalgınlığına gelmiştir ifadelerini kullanmıştı. Bu açından tokalaşmaları önemli. Tabi mutlak buttan sonrası ilk temas olduğunu belirtelim.

Mutlak butlan sonrası ilk temas! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı

“İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER”

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı. Grup toplantısında salı günü ve olağanüstü kurultayı için toplanan imzaları işleme almasını istemişti. Bu noktada da bin dört delegenin imza verdiğini ifade ederek 830 kişinin işleme alındığını söylemişti. Olağanüstü kurultayı çağrısını yinelemişti. Mutlak Buttan kararı sonrası Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze karşı karşıya geldiler. Telefonla bir görüşme yapmışlardı ancak hiç yüz yüze bir görüşme temasları olmamıştı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılımı nedeniyle İstanbul programını iptal etti.

ÖNERİLEN HABERLER POLİTİKA İstanbul programı neden iptal edildi? Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası