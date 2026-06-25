Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştireceği program iptal edildi.

Gürsel Tekin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına ilişkin bilgi vermişti. Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini açıklayarak, karşılamanın Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Paylaşımında partililere çağrıda bulunan Tekin, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Gürsel Tekin bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Karşılamaya kısa bir süre kala paylaşım yapan Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyaretinin neden iptal edildiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası