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Bu kez Türkiye'de görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

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Bu kez Türkiye'de görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Fotoğraf Başlığı Bu kez Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ağustos ayının ortasında gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından gözler, ay sonunda yaşanacak Ay tutulmasına çevrildi. 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre parçalı olarak gerçekleşecek tutulma, bu kez Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği doğa olayı öncesinde, "Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorularına cevap arıyor.

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2026 yılının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Ağustos ayının sonunda gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, Türkiye'den de belirli bir süre gözlemlenebilecek. Ay'ın büyük bölümünün Dünya'nın gölgesine gireceği tutulmada, Ay'ın kızıl ve bakır tonlarına bürünmesi bekleniyor.

Bu kez Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Başlık ResmiBu kez Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılında ülkemizden sadece parçalı Ay tutulmasının gözlenebileceği anlatılan 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre tutulma şöyle gerçekleşecek:28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak.

Bu kez Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Başlık ResmiBu kez Türkiyede görülecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

NEDEN KANLI AY?

Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuya gelmesi sonucunda meydana gelir. Bu sırada Ay'ın yüzeyi pas kırmızısını andıran bir renge bürünebilir. Bu nedenle Ay tutulmaları zaman zaman "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Ay yüzeyindeki bu kızıllık, Dünya'nın Ay'a ulaşan Güneş ışığını engellemesi ve atmosferinden geçen ışığı kırması nedeniyle oluşur. Dünya atmosferi mavi ışığın büyük bölümünü saçarken kırmızı ışığın geçmesine imkan sağlar. Bunun sonucunda Ay kırmızımsı veya bakır tonlarında görünebilir.

Ay tutulmasının "Kanlı Ay" olarak adlandırılmasının nedeni de bu renk değişimidir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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