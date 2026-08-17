Hazine'den 2 ihale! İşte detaylar
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün, 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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