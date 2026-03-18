Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu üzerinde devriye görevi yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Batı Side Köprülü Kavşak yan yolundaki bir akaryakıt istasyonunda denetim gerçekleştirdi. İstasyon içerisindeki motosikletleri kontrol eden ekipler, plakasız olduğu belirlenen bir motosiklette yaptıkları detaylı incelemede ayrıca çevreyi rahatsız eden abartı egzoz sistemi tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye plakasız araç kullanmak ve abartı egzoz bulundurmak suçlarından toplamda 62 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Kurallara uymayan motosiklet ise 1 ay boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

