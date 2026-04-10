İstanbul'un Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde saat 10.40 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, yerleri ve araçların üzerini kaplarken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Bazı vatandaşların yağıştan kaçıştığı anların yer aldığı görüntülerde, bir kişinin ise fındık büyüklüğüne ulaşan dolu tanelerini eline alarak gösterdiği anlar dikkat çekti; kısa süreli etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.

