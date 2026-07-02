Kaydet

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Talatpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen rutin bir denetim sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamacaya neden oldu. Şahsı durdurmak amacıyla önce havaya ateş açan polis memurlarından biri, hızını kesmeyerek yoldan geçen bir motokuryeyi durdurdu ve motosikletin arkasına binerek takibe devam etti. Bir vatandaşın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen o heyecan dolu anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası