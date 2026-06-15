Kahraman şoför kamerada! Güzergahı değiştirip fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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İstanbul Arnavutköy'de ARN9 hattında sefer yapan minibüste aniden fenalaşarak baygınlık geçiren yaşlı yolcunun imdadına 25 yıllık tecrübeli şoför Mustafa Hasançebi yetişti. Yolcuların büyük panik yaşadığı anlarda saniyeler içinde karar vererek güzergâhından çıkan ve minibüsü hızla devlet hastanesinin acil servisine süren kahraman şoförün o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye yetiştirilen yolcunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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