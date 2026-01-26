Kaydet

Karaman’ın Alacasuluk Mahallesi Karaman Otogarı yanında bulunan kontrolsüz kavşakta, 82 yaşındaki Kenan S. idaresindeki 70 ED 449 plakalı kamyonet ile Halil İbrahim Y. yönetimindeki 70 M 0116 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kazada şans eseri yaralanan olmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsü Kenan S.’ye aracının muayenesi bulunmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve kamyonetin savrularak refüje çıktığı dakikalar net bir şekilde görüldü.

