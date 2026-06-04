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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren nefes kesen bir av mücadelesi yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o etkileyici görüntülerde; avlamak istediği yılanla ölüm kalım savaşı veren bir kartalın, kısa süreli boğuşmanın ardından avını keskin pençeleriyle kıskıvrak kavrayarak gökyüzüne havalandığı ve bölgeden uzaklaştığı anlar, yaban hayatının acımasız gerçekliğini bir kez daha ortaya koydu.

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