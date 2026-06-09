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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalan bir kamyonun yoldan çıkarak devrildiği ve metrelerce sürüklendiği korkunç kazada, okul servisine binmek üzere evinin bahçesinden çıkan bir öğrencinin ezilmekten saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığı feci olayda, üzerine doğru hızla gelen kamyonu fark edip koşarak uzaklaşan ve mutlak bir ölümden dönen çocuğun bu mucizevi kurtuluşu izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

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