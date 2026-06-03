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Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde köpeğini gezdiren kimliği belirsiz bir şahsın, yürüyüş esnasında aniden köpeğine saldıran kediye tekme atarak müdahale ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sahibinin yanında ilerleyen köpeğe bir kedinin hışımla saldırması ve durumu fark eden sahibinin köpeğini korumak amacıyla refleksle kediye tekme atarak onu uzaklaştırdığı o anlar yer aldı.

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