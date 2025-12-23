Kaydet

Ardahan’da hava sıcaklıklarının geceleri sıfırın altına düşmesiyle birlikte kentin simgelerinden Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar nehir üzerindeki buz tabakasını kalınlaştırırken, bu doğa olayı macera tutkunu vatandaşlar için adrenalin dolu bir aktivite alanına dönüştü. Nehrin üzerinden yürüyerek karşıya geçen ve buz tutan yüzeyde eşsiz manzaranın tadını çıkaran gençler, o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Süleyman Yılmaz, kristalize olan nehir yüzeyinde arkadaşlarıyla güvenle tur attıklarını ifade ederek, tüm yerli ve yabancı turistleri bu görsel şölene tanıklık etmeye davet etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası