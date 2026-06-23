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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafikte makas atarak ilerleyen bir kamyonetin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Yasemin E., aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından frene dahi basmadan olay yerinden hızla kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken; kazayı yaralı atlatan motosiklet sürücüsünün kanlar içinde yatan arkadaşı için döktüğü gözyaşları yürekleri dağladı. Öte yandan, meraklı sürücülerin yavaşlayıp kazayı izlemesi nedeniyle kilitlenen trafikte ambulansın olay yerine ulaşmakta büyük güçlük çekmesi "bu kadarına da pes" dedirtti.

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