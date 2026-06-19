İhlas Haber Ajansı • Yeşilyurt
Malatya'da feci kaza! Su tankerine çarpan 20 yaşındaki sürücü hastanelik oldu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari aracın önünde ilerleyen su tankerine arkadan hızla çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçtan çıkarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
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