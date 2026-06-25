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Meksika Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Çekya'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyeti kutlamak için turizm merkezi Cabo San Lucas'ta sokaklara dökülen taraftarların arasına bir aracın dalması sonucu 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin kameralarına anbean yansıyan olayda, coşkulu kalabalığın yoldan geçen bir aracın etrafını sararak sallamaya başlaması üzerine sürücünün aniden gaza basıp insanların arasına daldığı görüldü. Yaşanan arbedede kendisi de yaralanan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, Los Cabos yetkilileri dehşet verici olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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