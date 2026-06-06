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Samsun'un Canik ilçesinde, seyir halindeyken önündeki aracı geçmek isteyen bir motosiklet sürücüsünün, yolcu indirmek için park halinde bulunan dolmuş minibüsünü fark edemeyerek arkadan çarptığı feci kaza kameraya yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar, çevredeki bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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