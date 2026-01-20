Kaydet

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, önündeki otobüse çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda hızlanarak yan şeritteki otomobilin önüne geçmeye çalışan motosiklet, yüksek hızın da etkisiyle sağa ve sola doğru şiddetle yalpalamaya başladı. Sürücünün gidon hakimiyetini yeniden kazanmak için verdiği mücadele ve aracın kontrolünü tekrar sağladığı o tehlikeli dakikalar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olası bir kazanın eşiğinden dönen sürücü, motosikletini kontrol altına alarak yoluna devam etti.

