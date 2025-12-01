Kaydet

Hatay'ın İskenderun ilçesinde navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle ilerleyen bir tır sürücüsü yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi girişine girdi. Hastane önündeki park halindeki araçlar ve yolun dar olması nedeniyle manevra yapamayan tır sıkışınca bölgede trafik durma noktasına geldi. Ambulansların ve hastaların geçişini engelleyen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri trafiği açmak için çalışma başlattı. Vatandaşların tepkisi üzerine navigasyon sesini kastederek "Konumdaki o kadın beni getirdi" şeklinde kendini savunan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Tırın bölgeden uzaklaştırılmasıyla trafik normale döndü.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası