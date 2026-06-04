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Nevşehir'de iki grup arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, polisiye filmlerini aratmayan operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden biri kaçtığı alışveriş merkezinin otoparkında bir aracın altına saklanmış halde bulunurken, diğer zanlı ise Batman'a kaçmak üzere bindiği yolcu otobüsünün Kayseri'de durdurulmasıyla gözaltına alındı. Şahısların kaçarken silah düşürdüğü ve polisten saklanmaya çalıştığı o nefes kesen anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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