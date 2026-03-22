Kaydet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir kafede yaşanan olayda, küfürlü konuşan grubu "Burada kadınlar var" diyerek uyaran 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal acımasızca darbedildi. Gözü dönmüş saldırganların tekme ve yumruklarına maruz kalan Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, kaburgasında ise çatlak tespit edilirken, o dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı. Hastanede tedavisi süren ve yüzünde kalıcı hasar oluşma riski bulunan talihsiz anne, yaşadığı dehşeti "İnsan olan bunu yapamaz" sözleriyle anlatarak sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, saldırıya karıştığı belirlenen ve aralarında işletme sahibinin de bulunduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına alarak adli süreci başlattı. Tedavisi devam eden Yıldırım ve oğlu, şikayetlerini geri çekmeleri yönünde tehdit edildiklerini de belirterek adaletin yerini bulmasını bekliyor.

