Ordu'da yunuslar tekneyle yarıştı görsel şölen yaşandı!
Ordu'nun Ünye ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçı teknesine yaklaşan yaklaşık 10 yunus balığı, adeta bir yarış başlattı. Teknenin hemen önünde ahenkle dalıp çıkarak görsel bir şölen sunan yunus sürüsü, balıkçıların unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu. Heyecanlı anlar yaşayan balıkçı Mevlüt Doğru tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, balıkçıların yunusları besleyerek onlarla birlikte yolculuk yaptıkları da görüldü.
