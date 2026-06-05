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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyünde gezintiye çıkan iki kardeşin, yolda karşılaştıkları anne ayı ve iki yavrusuyla araçlarının içinden girdiği ilginç diyalog izleyenleri tebessüm ettirdi. Kardeşlerin "Ayı kardeş" diyerek seslenmesi üzerine ayağa kalkarak tepki veren ve ardından yavrularıyla birlikte hızla ormanlık alanda gözden kaybolan ayıların o renkli anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

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