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Kastamonu'nun Karaçomak köyü mevkiinde gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücü, yola çıkan iki yavru ayıyı karşısında görünce büyük bir panik yaşadı. Ayıların aracın üzerine doğru geldiğini düşünerek korku içinde geri manevra yapan sürücünün kornaya basmasıyla yavru ayıların koşarak uzaklaştığı o heyecan dolu anlar, araçtaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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