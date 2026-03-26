İzmir’in Buca ilçesinde dün gece saatlerinde Çamlıpınar Mahallesi’nde bulunan bir parkta, çevredeki vatandaşların huzurunu bozan bir grup ile görevli mahalle bekçileri arasında arbede yaşandı. Alınan bilgilere göre, park içerisinde yüksek sesle konuşarak ve çevreye rahatsızlık vererek taşkınlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçlerine bağlı mahalle bekçileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin sakinlik çağrılarına aldırış etmeyen şüpheliler, kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada görevli personele karşı çıkarak fiziksel mukavemette bulundu. Görevli memurların GBT sorgusu yapmasına engel olmaya çalışan ve direnişini sürdüren grup ile bekçiler arasında parkın ortasında arbede çıktı. Takviye ekiplerin de desteğiyle güçlükle etkisiz hale getirilen şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle izlediği o anlar saniye saniye kaydedilirken, kamu görevlisine mukavemet ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından şüpheliler hakkında geniş çaplı yasal işlem başlatıldı. Bölge sakinleri, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle parktaki huzurun yeniden sağlandığını belirtti.

