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Beylikdüzü'nde trafikte bir otomobil sürücüsünü rahatsız eden ve yakalanmamak amacıyla motosikletinin plakasını eğerek gizlemeye çalışan şahıs, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından Sanal Devriye ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Trafik magandasına plakasında değişiklik yapmak ve trafikte saldırı amacıyla araç takip etmekten toplam 320 bin TL idari para cezası kesilirken; sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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