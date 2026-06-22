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Burdur'un Tepe Mahallesi'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla hızla kaçmaya başlayan sürücü, şehirde oldukça hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Emniyet güçleri ile şüpheli araç arasında yaklaşık yarım saat süren nefes kesen kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan kural tanımaz sürücüye tam 200 bin lira idari para cezası kesilirken; şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve otomobili de 2 ay boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Uygulanan bu rekor cezanın ardından şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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