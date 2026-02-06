Kaydet

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Kars merkez ve Digor ilçesinde 15 ekip ve 55 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yatağın altına gizlenmiş poşetler dolusu nakit para ve çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

