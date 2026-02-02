Kaydet

Rize Halk Merkezi’ndeki tadilat çalışmaları sırasında 6. kattaki baca boşluğunda matkapla çalışan 40 yaşındaki tesisat ustası Kibar Taşkın, dengesini kaybederek aşağı doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 1 metrekarelik dar boşlukta ellerini ve ayaklarını duvarlara dayayarak düşüş hızını yavaşlatan Taşkın, 1. kat seviyesinde kendini sıkıştırarak durmayı başardı. Mesai arkadaşlarının duvarı kırmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Taşkın, bacadaki yoğun is nedeniyle tanınmaz hale geldi. Sağlık durumu iyi olan usta, yaşadığı o dehşet anlarını "Düşüş hızımı azaltmak için kollarımı açtım" sözleriyle anlattı.

