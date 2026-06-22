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Samsun'da denetim istasyonundaki kantara girmemek için akılalmaz bir yönteme başvurarak tırının plakasını köpükle gizleyen uyanık sürücü, kantar görevlilerinin durumu fark etmesi ve Bölge Trafik Denetleme ekiplerinin dikkatli takibi sonucu kısa sürede yakayı ele verdi. Asansör malzemesi taşıyan ağır vasıtanın plakasının okunmasını tamamen engellemek amacıyla uygulanan bu yasa dışı taktik, sürücüye ve araç sahibine oldukça ağır bir faturaya mal olurken; ilgili mevzuat kapsamında toplam 236 bin lira idari para cezası kesilen kural tanımaz tır, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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