Tekirdağ’daki lavanta tarlaları, yazın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle İstanbul’dan gelen doğaseverler, mor çiçeklerle kaplanan tarlalarda fotoğraf çekmek ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye koşuyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu başladı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek ve kent hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, mor çiçeklerle kaplanan tarlalara akın ediyor. Son yıllarda Tekirdağ'da ön plana çıkmaya başlayan mor turizm, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Lavanta bahçelerini ziyaret eden vatandaşlar, mor renklerin oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Özellikle sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline gelen tarlalar, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.



İstanbul’dan akın akın geliyorlar! Tekirdağ’daki mor deniz görenleri büyülüyor

Başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, lavanta tarlalarında keyifli vakit geçiriyor. Bölgede gelişmeye başlayan mor turizm, kırsal turizme katkı sağlarken, Tekirdağ'ın doğal güzelliklerinin de daha geniş kitlelere ulaşmasına imkan tanıyor.

İstanbul’dan akın akın geliyorlar! Tekirdağ’daki mor deniz görenleri büyülüyor

"İSTANBUL'DAN AKIN AKIN GELİYORLAR"

Tarlanın işletmecilerinden Kamil Turgut, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını belirterek, "Şu an çok ziyaretçimiz geliyor. Özellikle İstanbul'dan akın akın geliyorlar. Çok memnun kalıyorlar. Bu şekilde temmuz ayının sonuna kadar sürüyor. Yani 45-50 gün yoğun bir şekilde geçiyor. Sonra hasat yapacağız, yağını alacağız. Seneye gelecek olan ziyaretçilerimiz kullanacak" dedi.

İstanbul’dan akın akın geliyorlar! Tekirdağ’daki mor deniz görenleri büyülüyor

MOR BİR DENİZİ ANDIRDI

Lavanta tarlaları dron ile havadan da görüntülendi. Mor renge bürünen geniş alanlar ve ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilik görüntülere yansırken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. Temmuz ayının sonuna kadar sürmesi beklenen lavanta sezonunda, mor tarlaların binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.

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