Dünyaca ünlü yapımlar Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde üstlendiği karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Esposito’nun Müslüman olduğu öne sürülürken namaz kıldığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito’nun Müslüman olduğu öne sürüldü. Ünlü oyuncunun ibadet ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Paylaşım, kullanıcıların dikkatini çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Esposito’ya yönelik destek mesajları paylaştı.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Müslüman oldu! Namaz görüntüleri paylaşıldı

İddialara göre Esposito, Suudi Arabistan’da bulunduğu süre içerisinde İslamiyet’i kabul etti.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Müslüman oldu! Namaz görüntüleri paylaşıldı

Ünlü oyuncunun Müslüman olduğuna ilişkin açıklamanın ise Turki Al-Sheikh tarafından yapıldığı belirtildi.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Müslüman oldu! Namaz görüntüleri paylaşıldı

GİANCARLO ESPOSİTO KİMDİR?

26 Nisan 1958’de Danimarka’nın Kopenhag kentinde dünyaya gelen Giancarlo Esposito, İtalyan bir baba ve Afro-Amerikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını ise ABD’nin New York kentinde geçirdi.

Uzun yıllardır oyunculuk yapan Esposito, kariyeri boyunca genellikle güçlü, soğukkanlı ve stratejik karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Özellikle Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerindeki uyuşturucu baronu "Gus Fring" rolüyle televizyon tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak gösterildi.

Başarılı oyuncu, daha sonra The Mandalorian dizisinde "Moff Gideon", The Boys yapımında "Stan Edgar" ve Far Cry 6 oyununda "Antón Castillo" karakterleriyle de adından söz ettirdi.

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