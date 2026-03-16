Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı üzerindeki viyadük altında meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Berk Nihat Bahşiş idaresindeki 55 ATJ 188 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenen genç sürücü, yol kenarında park halinde duran bir tırın altına girmekten son anda kurtularak faciadan döndü. Kaldırıma çarparak durabilen Bahşiş'in yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kaza noktasındaki incelemeleri sürerken, görüntülerde gencin tırın altına girmesine ramak kaldığı o gergin anlar dikkat çekti.

