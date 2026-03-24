Kaydet

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparkta yaşanan olaylar, eğlenmeye gelen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Gondola binen iki farklı grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Durumun ciddiyetini fark eden görevlilerin güvenlik amacıyla gondolu durdurmasıyla birlikte, yerlerinden fırlayan gençler eğlence alanının ortasında birbirlerine acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ve lunapark çalışanlarının şaşkın bakışları arasında büyüyen arbede, adeta bir meydan savaşını aratmadı. Kavgayı ayırmak için araya girenlerin yoğun çabasıyla taraflar güçlükle sakinleştirilirken, çıkan arbede sonucu 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Kavga anlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdığı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, lunaparkta yükselen çığlıklar bir anda yerini büyük bir paniğe ve sessizliğe bıraktı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin kavgaya karışanların kimliklerini tespit etme çalışmaları sürüyor.

