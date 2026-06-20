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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan GAP 3. Etap Mesire Alanı'nda ağaçlık bölgede vakit geçiren vatandaşlar, bir ağaçtan bebek arabasının içine yılan düştüğünü fark edince korku dolu anlar geçirdi. Yılanın düştüğü sırada arabanın şans eseri tamamen boş olması olası bir felaketin önüne geçerken, yürekleri ağza gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkararak ait olduğu doğal ortama geri bıraktı. Yaşanan bu korkutucu olayın ardından yetkililer, yaz aylarında mesire ve yeşil alanları tercih eden aileleri yılan ile diğer tehlikeli haşerelere karşı çok daha temkinli olmaları konusunda önemle uyardı.

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