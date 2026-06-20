AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Girit Adası açıklarında ve 4.6 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.31'de meydana gelen depremin derinliği 9.32 kilometre olarak ölçüldü.

Bu sarsıntının hemen ardından saat 12.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası