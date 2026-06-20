İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Rıhtım Meydanı’nda yapılacak cami projesinde ilk inşaat çalışmaları başladı. Kentin simgelerinden biri olması beklenen caminin yapımına yönelik başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda inşa edilecek cami için ilk kazı ve saha hazırlık çalışmalarına başlandı.

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İLK ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgedeki ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedeflenen caminin tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgede yoğun bir cemaat tarafından kullanılması bekleniyor.

Kadıköye yapılacak cami projesinde yeni gelişme! İlk kazma vuruldu

İnşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı görülürken, projeye ilişkin ilk etap kazı çalışmalarının sürdüğü gözlendi. Havadan görüntülenen alanda ekiplerin temel hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü dikkat çekti.

Kadıköye yapılacak cami projesinde yeni gelişme! İlk kazma vuruldu

Kadıköy’ün siluetine yeni bir değer katması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

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