Şanlıurfa’da tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz inceleme sonucu tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan davranışları nedeniyle yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından sürücü belgesine süresiz olarak el konulan şahıs hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan benzer ihlallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

