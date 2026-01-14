Kaydet

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu önünde gerçekleşen ve sosyal medyada büyük takdir toplayan olayda, 12 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Jahangir Gapurjanov örnek bir davranış sergiledi. Okula gittiği sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan Gapurjanov, yoğun kar yağışına aldırış etmeden durarak saygı duruşuna geçti ve marşa eşlik etti. Vatandaş kamerasına yansıyan bu anların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, duyarlı öğrenciyi makamında ağırlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Bir gün önce izlediği Sarıkamış Harekatı filminden etkilendiğini belirten ortaokul öğrencisi, marşı duyduğunda şehitleri hatırlayarak saygı duruşuna geçtiğini ve yapması gerekeni yaptığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası