İstanbul’un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı yolu üzerinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 43 RD 303 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan aracın çarptığı direk devrilirken, sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken, ekiplerin aracın ve devrilen direğin kaldırılmasına yönelik çalışmaları sonrası ulaşım normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

