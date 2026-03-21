Karaman-Mersin karayolunun 27. kilometresinde yer alan ve sürücüler için oldukça kritik bir nokta olan Sertavul geçidinde, saat 15.00 sularında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A. yönetimindeki Volkswagen marka hafif ticari araç, bölgede etkili olan sağanak yağışın yolu kayganlaştırması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazanın hemen ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve kazanın şiddetiyle yaralanan 13 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza noktasında güvenlik önlemleri alırken, yetkililer özellikle yağışlı havalarda Sertavul geçidi gibi yüksek rakımlı bölgelerde sürücülerin takip mesafesi ve hız kurallarına azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

