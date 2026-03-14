Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde, damperinin açık olduğunu fark etmeden ilerleyen bir tır sürücüsü karayolunda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Pınarkent'ten Akhan istikametine doğru seyir halindeyken yol üzerindeki yönlendirme tabelasına çarpan tırın dorsesi, çarpışmanın şiddetiyle çekiciden koparak yolun ortasına savruldu. O esnada arkadan gelen araçların savrulan dorseyle çarpışmaması büyük bir kazanın önüne geçerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği olayda, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından kısa süreli aksayan trafik akışı yeniden güvenli hale getirildi ve kazayla ilgili resmi tahkikat başlatıldı.

