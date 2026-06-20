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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir sitede iki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayları "bu kadarına da pes" dedirtti. İlk gece açık otoparktaki bir ATV'yi çalan şüphelilerin, ertesi gün aynı siteye geri dönerek güvenlik kamerası montajı yapan teknik ekibin laptoplarını çaldığı o anlar kameralara yansırken; üst üste yaşanan olaylar ve ayakkabı hırsızlıkları site sakinlerinde büyük bir tedirginliğe yol açtı.

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