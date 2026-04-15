Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde akşam saatlerinde arkadaşıyla tartışan bir genç, sinirlenerek kaldırımda bulunan elektrik panosuna tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganın darbelerinin etkisiyle panoyu devirmesi ve üzerine çıkıp tepindiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde iş yerini açan esnafın devrilen panoyu fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kısa sürede müdahale ederek devrilen elektrik panosunu onardı.

