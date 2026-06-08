İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

6 İLDE OPERASYON

Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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