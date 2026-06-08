Anadolu Ajansı
6 ilde sahte para operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Özetle Dinle6 ilde sahte para operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
Kaydet
Gündem 2 dk önce
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 dolarlık sahte banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil edip dövizi Türk lirası olarak çekerek haksız kazanç sağlayan bir gruba yönelik 6 ilde operasyon düzenledi.
- 50 dolarlık sahte banknotlar kullanılarak haksız kazanç elde edildi.
- Sahte banknotlar ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil edildi.
- Daha sonra farklı banka ATM'lerinden döviz Türk lirası olarak çekildi.
- Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
- Operasyon İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da yapıldı.
- Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
0:00 0:00
1x
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını tespit etti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 27 şüpheli yakalandı
6 İLDE OPERASYON
Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR