Diyarbakır'da korkunç olay! Hamile eşini çiçekle kandırıp katletti
Diyarbakır’da Siyabent Şeker isimli şahıs, imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i silahla vurarak öldürdü. Talihsiz kadını çiçekle kandırarak çağırdığı yerde öldüren zanlı, ifadesinde "Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim." dedi.
- Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
- Katil zanlısı, hamile eşini çiçekle kandırıp olay yerinde öldürdüğünü beyan etti.
- Katil, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam etti.
- Katil koca ifadesinde, eşinin sosyal medyada arkadaşlarına takip isteği göndermesi ve kendisine küfretmesi gibi nedenlerle tartıştıklarını belirtti.
- Katil koca, eşinin bebeği aldırmasından bahsetmesi üzerine tartıştıklarını söyledi.
Diyarbakır’da Siyabent Şeker isimli şahıs, imam nikâhlı 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldürdü. Şeker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
ÇİÇEKLE KANDIRIP ÖLDÜRDÜ
İddianamede, katil zanlısının şiddet uyguladığı için evi terk ederek babasının evine giden eşine mesaj atıp, "Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana" diyerek kandırıp çağırdığı olay yerinde öldürdüğü öğrenildi. Katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği belirtildi.
"ASLINDA ONU ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMEDİM"
Nefes'te yer alan habere göre katil koca savcıya verdiği ifadesinde ise şunları söyledi:
"Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyordu. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Beni tehdit ediyordu. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana çiçek fotoğrafı gönderip, ‘Bunu alırsan seni affederim’ dedi. Sonra ailesinin yanında kalacağını söyledi. Onu çağırdığımda geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için üzerime silahımı da aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için, ‘Köpek geldi’ dedi. Bende kendimi kaybettim ve öldürdüm."