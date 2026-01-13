Kaydet

Sivas merkeze bağlı Pınarca köyünde geçtiğimiz pazar günü etkili olan şiddetli rüzgar, köy camisinin minaresinde hasara yol açtı. Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte hızı artan rüzgarın baskısına dayanamayan minare külahı, yerinden koparak aşağı uçtu. Caminin hemen yanındaki alana düşen dev parça nedeniyle maddi hasar oluşurken, olay anında cami çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından cami ve çevresinde inceleme başlatılırken, sert rüzgarın bölgedeki etkisi gün yüzüne çıktı.

