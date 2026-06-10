İhlas Haber Ajansı • Yüreğir
Şoför uyudu, dolmuş duvara tosladı! Adana'daki dehşet anları kamerada
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, direksiyon başında uyuyakalan sürücünün kontrolünden çıkan yolcu dolu dolmuşun polis okulunun duvarına şiddetle çarptığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhmaliyle adeta faciaya davetiye çıkaran sürücü gözaltına alınırken, kazada yaralanan 7 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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