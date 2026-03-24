Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ahılı Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği dron destekli denetim, aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamacaya sahne oldu. Uygulama noktasını fark eden ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Ö.Ö., polise yakalanmamak için oldukça tehlikeli bir planı devreye soktu. Aracını ters istikamete sürerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, bir süre sonra otomobilini yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak takibi bırakmayan polis ekipleri, gökyüzündeki dron yardımıyla şahsın her adımını saniye saniye izlemeye devam etti. Kaçışını sürdürmek umuduyla yoldan geçen başka bir araca binen Ö.Ö., bindiği aracın yine aynı uygulama noktasında durdurulmasıyla polisin elinden kurtulamadı. Yapılan kontrollerde sürücü belgesinin daha önceden geçici olarak geri alındığı tespit edilen şahsa; ters yönde araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden yüklü miktarda idari para cezası uygulandı. Kullandığı otomobil trafikten men edilerek otoparka çekilirken, polisin teknolojik takibi sayesinde kaçış planı hüsranla sonuçlanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

